إعلام العدو: محتجون يغلقون شارع “ديزينغوف” الرئيسي في تل أبيب ويطالبون بصفقة تبادل – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 26 2024 - 10:50

إعلام العدو: محتجون يغلقون شارع “ديزينغوف” الرئيسي في تل أبيب ويطالبون بصفقة تبادل

منذ 45 mins 26 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة