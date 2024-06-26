مراسل المنار: 8 شهداء في قصف للإحتلال استهدف منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة والبحث جار عن مفقودين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 10:50

مراسل المنار: 8 شهداء في قصف للإحتلال استهدف منزلا في بيت لاهيا شمال قطاع غزة والبحث جار عن مفقودين

منذ 58 mins 26 June، 2024
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