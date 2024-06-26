إعلام العدو: التقييمات المنطقية في النظام الأمني ​​هي أن قواعد الجيش والصناعات الدفاعية والبنى التحتية ستكون هدفًا رئيسيًا لصواريخ حزب الله الدقيقة والطائرات بدون طيار شديدة الانفجار – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 26 2024 - 09:18

إعلام العدو: التقييمات المنطقية في النظام الأمني ​​هي أن قواعد الجيش والصناعات الدفاعية والبنى التحتية ستكون هدفًا رئيسيًا لصواريخ حزب الله الدقيقة والطائرات بدون طيار شديدة الانفجار

منذ 1 ساعة 26 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة