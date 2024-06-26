عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم الأربعاء 26 حزيران/يونيو 2024

العناوين

صحيفة الأخبار:

– ‫الراعي وجعجع يُفْشِلان لقاء بكركي | مندوب البابا: المسيحيون ينتحرون بخلافاتهم

– ‫البيسري في دمشق يبحث ملفات النازحين: ميقاتي يواصل الهروب من التواصل المباشر

– ‫ سحب مرافقين وتهديدات بالملاحقة القانونية: الحرب تشتعل مجدّدًا بين عون وسليم

– رحلة “إسرائيل” في البحث عن “مخرج”: واشنطن لا تزال تفضّل استنفاد فرص “التسوية”

صحيفة البناء:

– بعد ترامب ونتنياهو… ماكرون يحذّر من حرب أهلية في فرنسا إذا خسر الانتخابات

– واشنطن تمسك الثور “الإسرائيلي” الهائج من قرنيه حرصًا على عدم تكسيرهما شمالًا

– تراجع مبادرة بايدن يتزامن مع تراجع قرع طبول الحرب… والفضل لتهدئة العجز

صحيفة اللواء:

– واشنطن تنصح غالانت بتجنُّب الحرب مع حزب الله.. ونتنياهو يعد جنود الشمال “بالنصر”!

– بكركي لا ترغب بقطيعة مع المجلس الشيعي.. ولبنان يطلب التمديد لليونيفيل

– هل أصبحت الحرب ضرورة لطهران و”تل أبيب”؟

صحيفة الديار:

– الفاتيكان يؤكد على أهمية انتخاب الرئيس من بكركي والمرجعية الشيعية غابت عن اللقاء

– أبو كسم لـ”الديار”: زرنا الخطيب وقلنا له “قلبنا كبير وأتينا للمصالحة”

– بلينكن لغالانت: ملتزمون بأمن “إسرائيل” وللحذر من التصعيد مع لبنان

صحيفة الجمهورية:

– الجهود الدولية تعزّز الحلّ السياسي

– استهدافُ المطار وقوع في المحظور

– تهديد المطار رأس خيط لقصة كبيرة

صحيفة النهار:

– بارولين أمام رؤساء الطوائف: أنا هنا لمحاولة حلّ الأزمة الرئاسية

– قلق “إسرائيلي” من ثمن ثقيل لحرب مع لبنان وواشنطن تدعو لحلّ ديبلوماسي

– هل لا يزال ممكنًا إنقاذ الحضور المسيحي؟

– امتحانات وشهادات.. لا إفادات!

صحيفة الشرق:

– وزيرة خارجية ألمانيا: وقف النار في غزّة ينعكس حكمًا على جبهة لبنان

– لقاء فرنجية – باسيل… طبخة بحص!!!

الاسرار

صحيفة البناء:

خفايا :

– توقّع مصدر دبلوماسي غربي أن تنتهي زيارة وزير حرب كيان الاحتلال إلى واشنطن بتفاهم على امرين، الأول عودة الانتظام إلى وصول شحنات الأسلحة الأميركية لجيش الاحتلال، والثاني التزام وزارة الحرب ورئاسة الأركان في الكيان بفصل التنسيق العسكري عن أي خلاف سياسي بين الإدارتين في واشنطن و”تل أبيب”، بحيث تلتزم القيادة العسكرية في الكيان بعدم الإقدام على حملات عسكرية جديدة في غزّة وجنوب لبنان إلا بعد التوافق مع القيادة العسكرية الأميركية.

وقال المصدر إنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لن يمانع هذا الاتفاق، طالما ليس بين يديه معطيات تتيح الذهاب إلى حرب وخياره الأمثل هو انتظار ما تبقى من ولاية الرئيس جو بايدن والرهان على رئاسة دونالد ترامب.

كواليس:

– قال خبير في الشؤون الأوروبية إنّ فرنسا تتحول إلى رجل أوروبا المريض حيث مستوى المعيشة فيها يرتبط باستقرار سعر صرف اليورو المستند إلى قوة الاقتصاد الألماني، رغم ضعف الاقتصاد الفرنسي، وخطر تعاظم الانقسام بين اليمين واليسار الذي عاد ليتحكم بالحياة السياسية مع تلاشي قوة الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون.

وهذا الانهيار الفرنسي يمكن أن يتحول إلى دومينو أوروبي تتساقط معه الحكومات الملتصقة بواشنطن وتظهر فوضى سياسية في برلمانات ربما تعجز عن تشكيل أغلبيات حاكمة لشهور وتتوقع ان تستعيد روسيا مكانتها كشريك أوروبي بقوة الجغرافيا ولو تحت سقف تحويل الموقف من الحرب الأوكرانية إلى مجرد موقف سياسي في عدد من الدول الأوروبية، ولكن مع الانكفاء عن تقديم الدعم المالي والتسليحيى مقابل عودة النفط والغاز إلى التدفق من روسيا نحو أوروبا.

صحيفة اللواء:

همس:

– طلبت جهة أوروبية نشرة عن نشاط مرجع كبير، لمعرفة استقبالاته التي اقتصرت على لقاء وزير وسفيرين فقط!

غمز:

– قررت شقيقة نائب يميني السير بتوجه مغاير في السياسة والآداء في المنطقة المتواجدة فيها.

لغز:

– أبلغ رئيس تيار نيابي مسيحي مرجعًا روحيًا استياءه من مقاطعة ركنين من طائفته اللقاء الجامع مع الموفد البابوي.

صحيفة الجمهورية:

– حذّرت جهات ديبلوماسية لبنانية من موجة شائعات مدروسة ومدوزنة لبث الرعب في اللبنانيين المنتشرين والمقيمين وذلك في إطار حملة التهديد والترهيب ضدّ لبنان.

– أبدى سفير لبناني اعتقاده بأن حرب غزّة لن تنتهي إلا بانتهاء واحد من الإثنين سياسيًا أو جسديًا، نتنياهو أو يحيى السنوار.

– يُدقّق مسؤول كبير في رسائل سياسية وأمنية يحملها ديبلوماسيون أجانب بميزان “الجوهري”.

المصدر: صحف