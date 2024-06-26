مصادر محلية: مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال بعد اقتحام مدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 04:42

مصادر محلية: مقاومون يطلقون النار تجاه قوات الاحتلال بعد اقتحام مدينة جنين

منذ 38 mins 26 June، 2024
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