قصف مدفعي متقطع في الأجزاء الشمالية الشرقية من خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 26 2024 - 03:12

قصف مدفعي متقطع في الأجزاء الشمالية الشرقية من خانيونس

منذ 43 mins 26 June، 2024
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