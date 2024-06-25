المراسل العسكري لموقع “والاه” العبري: الجيش الإسرائيلي يخفي حجم الطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للدروع والصواريخ التي يتم إطلاقها من جنوب لبنان منذ بداية الحرب – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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June 25 2024 - 21:04

المراسل العسكري لموقع “والاه” العبري: الجيش الإسرائيلي يخفي حجم الطائرات بدون طيار والصواريخ المضادة للدروع والصواريخ التي يتم إطلاقها من جنوب لبنان منذ بداية الحرب

منذ 58 mins 25 June، 2024
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