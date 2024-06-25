سرايا القدس: قصفنا مع كتائب القسام بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في مخيم يبنا جنوب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 13:16

سرايا القدس: قصفنا مع كتائب القسام بوابل من قذائف الهاون جنود وآليات العدو الصهيوني المتوغلين في مخيم يبنا جنوب مدينة رفح

منذ 50 mins 25 June، 2024
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