نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة إلى أكثر من 9385 حالة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 11:40

نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع حصيلة الاعتقالات في الضفة إلى أكثر من 9385 حالة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي

منذ 20 mins 25 June، 2024
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