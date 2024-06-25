نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة خلال 24 ساعة بينهم أسرى سابقون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 11:40

نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يعتقل 25 فلسطينيًا من أنحاء متفرقة بالضفة خلال 24 ساعة بينهم أسرى سابقون

منذ 21 mins 25 June، 2024
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