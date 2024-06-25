إعلام العدو: قضت المحكمة العليا بأنه لا يوجد إعفاء من التجنيد لليهود المتدينين ويجب على الحكومة تجنيد طلاب المدرسة الدينية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 11:40

إعلام العدو: قضت المحكمة العليا بأنه لا يوجد إعفاء من التجنيد لليهود المتدينين ويجب على الحكومة تجنيد طلاب المدرسة الدينية

منذ 21 mins 25 June، 2024
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