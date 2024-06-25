الامام الخامنئي للشعب الايراني: قوة ايران ليست فقط بالصواريخ وإنما أيضا بوجود الشعب في الانتخابات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 11:40

الامام الخامنئي للشعب الايراني: قوة ايران ليست فقط بالصواريخ وإنما أيضا بوجود الشعب في الانتخابات

منذ 53 mins 25 June، 2024
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