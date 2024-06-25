‫الإمام الخامنئي: الجمهورية الاسلامية اثبتت بأنها من دون  ‫الاتكال على الاجانب والاعداء فإنها تتمكن من التقدم  – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 11:40

‫الإمام الخامنئي: الجمهورية الاسلامية اثبتت بأنها من دون  ‫الاتكال على الاجانب والاعداء فإنها تتمكن من التقدم 

منذ 55 mins 25 June، 2024
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