إعلام العدو: من المتوقع أن توافق الحكومة في المستقبل القريب على قرار تمديد الإقامة في الفنادق للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من شمال البلاد حتى نهاية شهر آب – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 08:24

إعلام العدو: من المتوقع أن توافق الحكومة في المستقبل القريب على قرار تمديد الإقامة في الفنادق للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من شمال البلاد حتى نهاية شهر آب

منذ 20 mins 25 June، 2024
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