اعلام العدو: شكوك بحدث أمني قرب نهر اليرموك على الحدود بين الأردن وفلسطين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 08:24
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تظاهرات في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وكوريا الجنوبية تنديدًا بالمجازر الصهيونية في قطاع غزة
اعلام العدو: شكوك بحدث أمني قرب نهر اليرموك على الحدود بين الأردن وفلسطين
منذ 35 mins
25 June، 2024
عاجل
الاردن
حدث امني
فلسطين
نهر اليرموك
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