اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
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June 25 2024 - 03:08

اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس

منذ 51 mins 25 June، 2024
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