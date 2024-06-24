مراسل المنار: العدو يلقي قذائف ضوئية في أجواء بلدة العباسية الحدودية بالتزامن مع رشقات رشاشة يطلقها العدو من قرية الغجر نحو البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 24 2024 - 23:18

مراسل المنار: العدو يلقي قذائف ضوئية في أجواء بلدة العباسية الحدودية بالتزامن مع رشقات رشاشة يطلقها العدو من قرية الغجر نحو البلدة

منذ 22 mins 24 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة