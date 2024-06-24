إعلام العدو: : أضرار كبيرة في مستوطنة المنارة عقب إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 24 2024 - 23:16

إعلام العدو: : أضرار كبيرة في مستوطنة المنارة عقب إطلاق صاروخ مضاد للدروع من لبنان

منذ 40 mins 24 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة