مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية استهدفت بلدة بليدا بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2024 - 19:04

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ غارة جوية استهدفت بلدة بليدا بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف البلدة

منذ 34 mins 24 June، 2024
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