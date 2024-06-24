سرايا القدس: قصفنا “عسقلان”و”سيديروت و”مفلاسيم” ومغتصبات في غلاف غزة برشقات صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2024 - 19:04

سرايا القدس: قصفنا “عسقلان”و”سيديروت و”مفلاسيم” ومغتصبات في غلاف غزة برشقات صاروخية

منذ 52 mins 24 June، 2024
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