السيد الحوثي: هناك حكومات من المسلمين وزعماء وقادة وملوك وأمراء لديهم تقبل تام لولاية أمريكا ولسعيها لفرض ولايتها على الأمة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 24 2024 - 16:40

السيد الحوثي: هناك حكومات من المسلمين وزعماء وقادة وملوك وأمراء لديهم تقبل تام لولاية أمريكا ولسعيها لفرض ولايتها على الأمة

منذ 15 mins 24 June، 2024
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