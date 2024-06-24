غزة | الحصار والمجازر مستمرة… والعدوان يؤدي إلى فقدان 21 ألف طفل

في اليوم الـ262 من الحرب على غزة، أفادت منظمة أنقذوا الطفولة البريطانية بأن تقديراتها تشير إلى فقدان نحو 21 ألف طفل في غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية على القطاع.

وزارة الصحة في غزة أعلنت اليوم الاثنين ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 37626 شهيداً و 86098 جريحاً منذ 7 أكتوبر. كما أعلنت الوزارة أن 28 شهيداً و 66 جريحاً وصلوا إلى المستشفيات خلال الـ 24 ساعة الماضية نتيجة العدوان الصهيوني.

وواصلت طائرات الاحتلال ومدفعيته غاراتها وقصفها العنيف اليوم الاثنين على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات النازحين وشوارع، موقعة عشرات الشهداء والجرحى.

كما تواصل قوات الاحتلال اجتياحها البري لأحياء واسعة في رفح، وسط قصف جوي ومدفعي وارتكاب مجازر مروعة، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق. وفي هذا الاطار، طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بإجراء فحص عاجل لمستوى خطر المجاعة في قطاع غزة والتحرك لمنع هذه الكارثة.

وفي السياق، أكد مراسل الجزيرة استشهاد فلسطيني إثر قصف من مسيّرة إسرائيلية على منطقة الشاكوش شمال غرب رفح جنوبي القطاع. كما أفاد المراسل بإصابة فلسطينيين بنيران مسيّرة إسرائيلية شمال غرب مخيم النصيرات وسط القطاع، وأكد إصابة آخرين برصاص القناصة الإسرائيلية في حي تل السلطان غربي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما قالت المصادر نفسها إن قوات الاحتلال نسفت عدداً من المنازل وسط مدينة رفح، مشيراً إلى أن المروحيات العسكرية الإسرائيلية تشنّ غارات على مناطق غربي المدينة ذاتها جنوبي القطاع.

كما شنّت طائرات الاحتلال سلسلة غارات متتالية غربي مدينة غزة. وأطلقت آليات الاحتلال العسكرية نيرانها في منطقة الشيخ عجلين غربي المدينة.

وقصفت مدفعية الاحتلال بكثافة غرب مدينة رفح، فيما أطلقت قوات الاحتلال النار بالتزامن مع قصف مدفعي باتجاه حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

وأعلنت زارة الصحة بغزة استشهاد هاني الجعفراوي مدير الإسعاف والطوارئ بغزة نتيجة استهداف الاحتلال الإسرائيلي لعيادة الدرج بغزة.

وأعلن الدفاع المدني أن طواقمه انتشلت شهيدين بعد الاحتلال عيادة الدرج في مدينة غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال الحي السعودي غرب مدينة رفح. وأطلقت مروحيات الاحتلال النار بالتزامن مع قصف مدفعي على جنوب حي الزيتون جنوب مدينة غزة

وأطلق طيران الاحتلال نيرانه في محيط دوار النابلسي والشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة.

وأطلقت طائرات الاحتلال النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من خانيونس.

مفوض الأونروا: “إسرائيل” تسعى إلى إنهاء عمليات الوكالة

وقال مفوض وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن العدو يسعى إلى إنهاء عمليات الوكالة وإذا لم نواجه ذلك ستتلونا وكالات أممية أخرى. وتابع “نشهد اليوم الكارثة الفلسطينية الأكبر منذ النكبة”، مشيراً إلى أن الوكالة مستهدفة بهجمات متعددة والوكالات الإنسانية في غزة دفعت ثمنا باهظاً.

ووفقاً لمجموعة التعليم العالمية @GlobalEdCluster ، فإن 69% من المباني المدرسية التي لجأت إليها الأسر النازحة قد تعرضت للقصف أو الأضرار بشكل مباشر. يجب أن يتوقف هذا التجاهل الصارخ للقانون الإنساني. لا يوجد مكان آمن في #غزة. نحن بحاجة إلى #وقف_إطلاق_النار الآن. pic.twitter.com/Raz2SjRy9F — الأونروا (@UNRWAarabic) June 23, 2024

كما بيّن أن 180 عاملاً في الوكالة قتلوا و120 منشأة لنا استهدفت منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف قائلاً “هناك محاولات للقضاء على عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

حركة حماس: ادّعاء الاحتلال استخدام مقر الأونروا لأغراضٍ عسكريةٍ كذبٌ مفضوحٌ

من جهتها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن استهداف الاحتلال الفاشي لمقر وكالة الأونروا في مدينة غزة اليوم هو جريمة مركّبة تنفّذها حكومة الاحتلال الفاشية ضد شعبنا الفلسطيني، وضد المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها.

الجيش الإسرائيلي: “استهدفنا مقر الأونروا جنوب غزة بسبب استخدامه عسكــريا وأخذنا تدابير للحد من الإضرار بالمدنيين” pic.twitter.com/hri9bTVysu — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) June 23, 2024

وقالت الحركة في تصريح صحفي، وصل المركز الفلسطيني للإعلام: إن ادعاء جيش الاحتلال المجرم أن المركز يستخدم لأغراض عسكرية؛ هو كذب مفضوح، يخفي وراءه النِيّات الحقيقية لهذه الحكومة الفاشية تجاه وكالة الأونروا.

وشددت على أن مواصلة العدو المجرم استهداف المواقع المدنية في قطاع غزة ومنها بالأمس استهدافه بالمدفعية الثقيلة محيط مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في رفح ما أدى لارتقاء أكثر من عشرين شهيداً من المدنيين النازحين، هو تأكيد على مواصلة جريمة الإبادة وقتل معالم الحياة في غزة، في تجاهلٍ تام للمطالبات الدولية بوقف العدوان، وذلك بدعم متواصل وشراكة مباشرة من إدارة الرئيس بايدن.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بإدانة هذه الجرائم الخطيرة، والعمل على محاسبة الكيان الصهيوني المارق وقادته مجرمي الحرب على هذه السياسات التي تتحدى من خلالها القوانين الدولية، وتواصل عبرها حرب الإبادة ضد المدنيين العزل في قطاع غزة.

المصدر: مواقع إخبارية