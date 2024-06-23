صفارات الإنذار تدوي في المالكية، ديشون، وراموت نفتالي خشية تسلل طائرات مسيّرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2024 - 13:02

صفارات الإنذار تدوي في المالكية، ديشون، وراموت نفتالي خشية تسلل طائرات مسيّرة

منذ 49 mins 23 June، 2024
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