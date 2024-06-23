غارة صهيونية على مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 23 2024 - 06:08

غارة صهيونية على مدينة غزة

منذ 2 ساعة 23 June، 2024
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