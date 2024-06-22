مدير عام وزارة الصحة في غزة: نسجل حالات متزايدة جراء نقص التغذية شمال القطاع ومؤشرات المجاعة موجودة بسبب نقص الغذاء خاصة عند الأطفال – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2024 - 11:58

مدير عام وزارة الصحة في غزة: نسجل حالات متزايدة جراء نقص التغذية شمال القطاع ومؤشرات المجاعة موجودة بسبب نقص الغذاء خاصة عند الأطفال

منذ 10 mins 22 June، 2024
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