الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان برصاص قوات الاحتلال في حي الجابريات بمدينة جنين – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2024 - 11:58

الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان برصاص قوات الاحتلال في حي الجابريات بمدينة جنين

منذ 38 mins 22 June، 2024
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