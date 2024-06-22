كتائب شهداء الأقصى – جنين: اكتشفنا قوة صهيونية تسللت إلى حي الجابريات ونخوض معها اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2024 - 11:58
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كتائب شهداء الأقصى – جنين: اكتشفنا قوة صهيونية تسللت إلى حي الجابريات ونخوض معها اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات
منذ 52 mins
22 June، 2024
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