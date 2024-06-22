7 شهداء في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 22 2024 - 11:58

7 شهداء في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف حي الزيتون جنوب مدينة غزة

منذ 53 mins 22 June، 2024
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