صحيفة “معاريف” الصهيونية: مقاطع الفيديو التي بثها حزب الله عن تصوير حيفا ليست إنتاجا عرضيا بل هي عملية تجمع بين القدرات العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة والقدرة العالية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 21 2024 - 23:56

صحيفة “معاريف” الصهيونية: مقاطع الفيديو التي بثها حزب الله عن تصوير حيفا ليست إنتاجا عرضيا بل هي عملية تجمع بين القدرات العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة والقدرة العالية

منذ 14 mins 21 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة