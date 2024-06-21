صحيفة “معاريف” الصهيونية: مقاطع الفيديو التي بثها حزب الله عن تصوير حيفا ليست إنتاجا عرضيا بل هي عملية تجمع بين القدرات العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة والقدرة العالية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2024 - 23:56
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المتحدث باسم الجيش الصهيوني: ندفع ثمنا باهظا في الحرب ولا يمكن اعادة كل المختطفين بالوسائل العسكرية
صحيفة “معاريف” الصهيونية: مقاطع الفيديو التي بثها حزب الله عن تصوير حيفا ليست إنتاجا عرضيا بل هي عملية تجمع بين القدرات العسكرية وجمع المعلومات الاستخبارية الدقيقة والقدرة العالية
منذ 14 mins
21 June، 2024
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