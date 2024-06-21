الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية: “إسرائيل” لا تحترم القانون الدولي وتواصل قتل الأطفال والنساء والأطباء في غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 21 2024 - 23:56

الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية: “إسرائيل” لا تحترم القانون الدولي وتواصل قتل الأطفال والنساء والأطباء في غزة

منذ 14 mins 21 June، 2024
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