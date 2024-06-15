قصف جوي وبحري وبري عنيف تتعرض له منطقة رفح وسط اشتباكات ضارية مستمرة مع قوات الاحتلال في المناطق الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2024 - 09:40

قصف جوي وبحري وبري عنيف تتعرض له منطقة رفح وسط اشتباكات ضارية مستمرة مع قوات الاحتلال في المناطق الغربية

منذ 58 mins 15 June، 2024
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