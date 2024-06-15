استشهاد 19 مواطناً فلسطينياً أغلبهم من النساء والأطفال اثر قصف صهيوني استهدف حيي التفاح والشجاعية في مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 15 2024 - 09:40

استشهاد 19 مواطناً فلسطينياً أغلبهم من النساء والأطفال اثر قصف صهيوني استهدف حيي التفاح والشجاعية في مدينة غزة

منذ 58 mins 15 June، 2024
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