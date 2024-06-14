كتائب القسام تدك تجمعا للقوات الصهيونية المتوغلة شرق حي الزيتون بمدينة غزة بعدة رمايات من قذائف الهاون عيار 120ملم – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 20:42

كتائب القسام تدك تجمعا للقوات الصهيونية المتوغلة شرق حي الزيتون بمدينة غزة بعدة رمايات من قذائف الهاون عيار 120ملم

منذ 45 mins 14 June، 2024
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