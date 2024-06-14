الشيخ حمود: لتحويل صلاة العيد مناسبة لدعم صمود أهلنا في فلسطين وغزة

أكد رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود الجمعة أن “من اهم الحِكَم المرتبطة بالحج ان تؤكد شعائر الحج ووحدة الامة الاسلامية من عربها والعجم والفقراء والاغنياء واهل مكة والقادمين اليها من بعيد”.

وسأل الشيخ حمود “كيف نكون أمة واحدة والحجاج يمنعون من دعم اخوانهم واهلهم في فلسطين ولو بكلمة وبرفع علم او شعار ولا يستطيع السعوديون ان يتفاخروا على أمة الإسلام بما يقدمون لموسم الحج، حتى لو قاموا بأجلّ الخدمات وأعظم البنيان لتعظيم وتبجيل مشاعر الحج وتسهيل أداء المناسك، كائنا ما كانت إنجازاتهم في هذا الصدد، فإن الجهاد والصمود في وجه الصهيوني والأميركي ومن معهما، أعظم درجة عند الله”.

ودعا الشيخ حمود الى “تحويل صلاة العيد وما بعدها الى مناسبة لدعم صمود اهلنا في فلسطين وفي غزة بشكل خاص، لعلنا نشاركهم الشرف الذي يحملونه والثواب الذي ينالونه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام