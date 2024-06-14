مسيرات مليونية في اليمن دعما للشعب الفلسطيني ومقاومته

للجمعة الخامسة والثلاثين على التوالي، خرج ملايين اليمنيين في مسيرات حاشدة في العاصمة صنعاء والمحافظات الاخرى نصرة للشعب الفلسطيني ودعماً لمقاومته الباسلة.

وتحت عنوان ” ثابتون مع غزة ومتصدون لكل المؤامرات”، رفع اليمنيون الاعلام الفلسطينية وأكدوا ثباتهم في مواجهة الضغوط التي يمارسها العدوان الاميركي البريطاني ضدهم ، واستمرارهم في الموقع الداعم والمساند للشعب الفلسطيني.

وحيا البيان الختامي للمسيرة المليونية صمود الشعب الفلسطيني وثبات المقاومة ومستوى التنسق العالي فيما بينها على كل الجبهات في مواجهة العدو الاسرائيلي الامريكي.

المصدر: قناة المنار