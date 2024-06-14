مراسل المنار: قصف فوسفوري صهيوني يستهدف اطراف بلدة مركبا – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 14 2024 - 17:38

مراسل المنار: قصف فوسفوري صهيوني يستهدف اطراف بلدة مركبا

منذ 30 mins 14 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة