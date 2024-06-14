إعلام العدو: أنباء اولية عن عملية دهس بالقرب من مفرق رنتيس غرب رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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June 14 2024 - 17:38

إعلام العدو: أنباء اولية عن عملية دهس بالقرب من مفرق رنتيس غرب رام الله

منذ 54 mins 14 June، 2024
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