الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 34 شهيداً و71 جريحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 14 2024 - 16:06

الصحة بغزة: الاحتلال ارتكب 4 مجازر في القطاع وصل منها للمستشفيات 34 شهيداً و71 جريحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية

منذ 32 mins 14 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة