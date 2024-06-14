إطلاق نار كثيف من طيران الاحتلال غرب مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 14 2024 - 05:22

إطلاق نار كثيف من طيران الاحتلال غرب مدينة رفح

منذ 1 ساعة 14 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة