المقاومة الاسلامية في لبنان: وبالتزامن شن المجاهدون وللمرة الثانية أيضا هجومًا جويًا بسرب آخر من المسيّرات على ثكنة كاتسافيا ‏وأصابوا أهدافهم بدقة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 18:40

المقاومة الاسلامية في لبنان: وبالتزامن شن المجاهدون وللمرة الثانية أيضا هجومًا جويًا بسرب آخر من المسيّرات على ثكنة كاتسافيا ‏وأصابوا أهدافهم بدقة

منذ 30 mins 13 June، 2024
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