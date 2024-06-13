المقاومة الاسلامية في لبنان: شنّ مجاهدو القوّة الجويّة وللمرة الثانية هذا اليوم ‏هجوما جويا بسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضيّة على قاعدة ميشار مستهدفين مراكز الإستخبارات المتبقية ‏بداخلها – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 18:40

المقاومة الاسلامية في لبنان: شنّ مجاهدو القوّة الجويّة وللمرة الثانية هذا اليوم ‏هجوما جويا بسرب من ‏المسيّرات الإنقضاضيّة على قاعدة ميشار مستهدفين مراكز الإستخبارات المتبقية ‏بداخلها

منذ 33 mins 13 June، 2024
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