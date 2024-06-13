أسراب من المسيّرات وزخات صاروخية مكثفة على الشمال المحتل

اعلنت المقاومة الإسلامية في بيان لها الخميس انه”دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الاغتيال ‏الذي نفذه العدو الصهيوني في بلدة جويا، شنت المقاومة الإسلامية هجوماً مشتركاً بالصواريخ والمسيّرات حيث ‏استهدفت بصواريخ الكاتيوشا والفلق 6 ثكنات ومواقع عسكرية هي: مرابض الزاعورة، ثكنة كيلع، ثكنة يوأف، ‏قاعدة كاتسافيا، قاعدة نفح وكتيبة السهل في بيت هلل، وبالتزامن شنّ مجاهدو القوة الجوية بعدة أسراب من ‏المسيّرات الانقضاضية هجوماً جوياً على قاعدة دادو (مقر قيادة المنطقة الشمالية)، وقاعدة ميشار (مقر ‏الاستخبارات الرئيسيّة للمنطقة الشمالية المسؤولة عن الاغتيالات) وثكنة كاتسافيا (مقر قيادة اللواء المدرع ‏النظامي السابع التابع لفرقة الجولان 210)، وأصابت أهدافها بدقة. ‏

وكانت المقاومة قد استهدفت صباحا موقع الراهب ‏بالرشاشات الثقيلة وقذائف المدفعية واصابوه إصابة مباشرة.‏

اعلام العدو أفادعن تعرضِ مناطقِ واسعة في الجولان السوري المحتل وصفد وطبريا والعديدِ من المستوطنات في شمال فلسطين المحتلة ، لهجومٍ باسراب من عشراتِ الطائراتِ المسيرة اضافة الى صليات كبيرة من الصواريخِ انطلاقا من الاراضي اللبنانية. وقال اعلام العدو ان الهجوم غير المسبوق دام لنحوِ اربعينَ دقيقةً متواصلةً وادى الى سقوطِ اصاباتٍ وحصولِ حالاتِ رعبٍ غيرِ مسبوقةٍ بين المستوطنين في المناطقِ المستهدفة اضافة الى الحاق اضرار بالمنشآت والابنية واشعال الحرائق في اكثر من خمسة عشر موقعا مختلفا.

مراسل المنار في الجنوب افاد ان” الطيران الحربي المعادي شن 3 غارات جوية استهدفت اطراف بلدة دير سريان، كما افاد عن قصف فوسفوري صهيوني استهدف أطراف بلدة دير سريان في إعقاب الغارات الجوية التي نفذها الطيران على اطراف البلدة .

المصدر: الإعلام الحربي في المقاومة الإسلامية