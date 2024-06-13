إعلام العدو: اندلاع حرائق في 15 موقعا بالجولان والجليل جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 15:36

إعلام العدو: اندلاع حرائق في 15 موقعا بالجولان والجليل جراء الدفعة الصاروخية الأخيرة

منذ 48 mins 13 June، 2024
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