إعلام العدو: حزب الله أطلق أكثر من 150 مسيرة وصاروخ خلال الهجوم الواسع – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 15:36

إعلام العدو: حزب الله أطلق أكثر من 150 مسيرة وصاروخ خلال الهجوم الواسع

منذ 49 mins 13 June، 2024
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