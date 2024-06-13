وسائل إعلام أجنبية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن سفينة تجارية تطلق نداء استغاثة وتبلغ عن إصابتها بصاروخ على بعد نحو 129 ميلا بحريا شرقي عدن باليمن – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 14:04

وسائل إعلام أجنبية: هيئة بحرية بريطانية تتلقى بلاغا عن سفينة تجارية تطلق نداء استغاثة وتبلغ عن إصابتها بصاروخ على بعد نحو 129 ميلا بحريا شرقي عدن باليمن

منذ 23 mins 13 June، 2024
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