وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 37232 قتيلا و85037 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 14:04

وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان على قطاع غزة إلى 37232 قتيلا و85037 جريحا منذ الـ7 من أكتوبر الماضي

منذ 38 mins 13 June، 2024
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