كتائب المجاهدين: دك مجاهدونا قوات العدو الصهيوني المتوغلة بالقرب من مسجد رائد العطار ودوار العلم غرب مدينة رفح بوابل من قذائف الهاون – موقع قناة المنار – لبنان
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June 13 2024 - 12:32

كتائب المجاهدين: دك مجاهدونا قوات العدو الصهيوني المتوغلة بالقرب من مسجد رائد العطار ودوار العلم غرب مدينة رفح بوابل من قذائف الهاون

منذ 33 mins 13 June، 2024
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