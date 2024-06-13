جرافة الاحتلال تدمر الشوارع في محيط دوار الجلبوني بجنين – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
June 13 2024 - 06:24

جرافة الاحتلال تدمر الشوارع في محيط دوار الجلبوني بجنين

منذ 21 mins 13 June، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة