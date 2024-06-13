عمليات المقاومة الاسلامية ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، نفّذت المقاومة الإسلامية عددًا من العمليات ضد مواقع وانتشار جيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية بتاريخ الأربعاء 12-06-2024، وفقًا للتالي:
– القطاع الشرقي:
1- الساعة 09:30 استهداف موقع رويسة القرن في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 09:30 استهداف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
3- الساعة 10:30 استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
4- الساعة 12:15 استهداف التجهيزات التجسسيّة في موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
5- تصدي وحدة الدفاع الجوي في المقاومة الاسلامية لطائرة حربية إسرائيلية معادية انتهكت الاجواء اللبنانية عبر إطلاق صاروخ أرض – جو باتجاهها مما أجبرها على التراجع باتجاه فلسطين المحتلة ومغادرة الاجواء اللبنانية على الفور.
6- استهداف أماكن تموضع واستقرار ضبّاط ثكنة حبوشيت (مقر سرية تابعة للواء حرمون 810) وجنودها عبر هجوم جوي بسرب من المسيّرات الإنقضاضيّة أصابت أهدافها بدقّة، في إطار الرد على الإعتداء والإغتيال الذي نفّذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويّا وإصابة مدنيين.
-القطاع الغربي:
1- استهداف مصنع ”بلاسان” للصناعات العسكرية المتخصصة في تدريع وحماية الآليات والمركبات لصالح جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة سعسع بالصواريخ الموجهة وإصابته إصابة مباشرة، في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويا وإصابة مدنيين.
2- استهداف مقر قيادة الفيلق الشمالي في قاعدة عين زيتيم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويا وإصابة مدنيين.
3- استهداف المقر الاحتياطي للفيلق الشمالي في قاعدة تمركز إحتياط فرقة الجليل ومخازنها في “عميعاد” بعشرات صواريخ الكاتيوشا، في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويا وإصابة مدنيين.
4- استهداف مقر وحدة المراقبة الجوية وإدارة العمليات الجوية على الاتجاه الشمالي في قاعدة ميرون بعشرات صواريخ الكاتيوشا وقذائف المدفعية، في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويا وإصابة مدنيين.
5- الساعة 10:35 استهداف موقع راميا بالقذائف المدفعية.
6- الساعة 10:35 استهداف موقع الراهب بالقذائف المدفعية.
7- استهداف ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية، في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويا وإصابة مدنيين.
8- الساعة 14:15 بعد مراقبة ومتابعة لقوّات العدو الإسرائيلي في موقع المالكية وعند رصد تحرّك الجنود بداخله، استهدفهم مجاهدو المقاومة الإسلامية بقذائف المدفعيّة وأصابوهم إصابة مباشرة.
9- الساعة 17:00 استهداف مرابض مدفعية العدو الإسرائيلي في خربة ماعر وانتشاراً لجنوده في محيطها بصواريخ الكاتيوشا، في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو في بلدة جويا وإصابة مدنيين.
10- الساعة 17:05 استهداف موقع حدب يارين بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة، في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويا وإصابة مدنيين.
11- الساعة 17:30 استهداف موقع حانيتا بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
12- الساعة 17:35 استهداف موقع جل العلام بقذائف المدفعية وإصابته إصابةً مباشرة.
13- الساعة 17:40 استهداف موقع بركة ريشا بصواريخ بركان وإصابته إصابة مباشرة، في إطار الرد على الاغتيال الذي نفذه العدو الإسرائيلي في بلدة جويا وإصابة مدنيين.
المصدر: الاعلام الحربي