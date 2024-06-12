حزب الله شيّع الشهيد المجاهد بلال وجيه علاء الدين في بلدة مجدل سلم الجنوبية بموكب مهيب

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة في بلدة مجدل سلم الجنوبية، الشهيد السعيد على طريق القدس بلال وجيه علاء الدين (باسل)، وذلك بمسيرة حاشدة انطلقت من أمام منزل الشهيد، علماء دين وشخصيات وفعاليات وعوائل شهداء، وحشد من جمهور المقاومة.

وجابت مسيرة التشييع شوارع بلدة مجدل سلم، يتقدمها سيارات الإسعاف التابعة للهيئة الصحية الإسلامية والفرق الكشفية، وقد ردد المشاركون اللطميات الحسينية والزينبية، وأطلقوا الهتافات والصرخات المنددة بأميركا وإسرائيل.

وأقيمت مراسم تكريمية للشهيد السعيد على وقع عزف موسيقى كشافة الإمام المهدي (عج)، حيث تولت ثلة من المجاهدين حمل النعش الذي لُفَّ بعلم حزب الله، وبعد أن وضعت أكاليل من الزهر أمام نعش الشهيد، أدت فرقة عسكرية من المقاومة العهد والقسم للشهداء بالمضي على درب الجهاد والمقاومة، ثم أقيمت الصلاة على جثمان الشهيد الطاهر، لتنطلق المسيرة مجدداً تجاه روضة الشهداء، حيث ووري جثمان الشهيد في الثرى إلى جانب رفاق الدرب.

وتخللت المراسم كلمة لمعاون مسؤول منطقة جبل عامل الأولى في حزب الله الشيخ أحمد مراد لفت فيها إلى أننا اليوم ومن خلال ما نقدمه من شهداء، نتعلم من ملحمة كربلاء معاني الصبر والافتخار بالتضحيات الجسام، مؤكداً أن دماء شهداء المقاومة الإسلامية وشهداء حركة أمل والشهداء المدنيين ستجرف هذا الكيان الغاصب تماماً كما جرفه طوفان الأقصى في السابع من تشرين الأول.

المصدر: موقع المنار